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Деку зізнався, кого вважає сильнішим за Мессі та Роналду

21 листопада 06:00 4 Читать на русском
Деку зізнався, кого вважає сильнішим за Мессі та Роналду
Деку / фото із соцмереж

Екс-півзахисник Порту, ​​Барселони і Челсі Деку зізнався, кого вважає найкращим футболістом в історії.

"З самого початку було ясно, що Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду є найвеличнішими футболістами. Тим більше що ніхто не думав, що вони зможуть грати стільки на такому рівні.

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Але той, хто справив на мене найбільше враження, хоча і не був настільки рішучим, був Роналдінью. Для мене він завжди буде найкращим", – цитує Деку AS.

Роналдінью відомий за виступами за ПСЖ, Барселону, Мілан та інші клуби. У 2005 році він став володарем "Золотого м'яча".

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Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Деку Світ Роналдінью Роналдінью
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