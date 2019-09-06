Деку оцінив трансфер Фернандо в лісабонський Спортінг

Колишній гравець збірної Португалії та Барселони прокоментував перехід вінгера Шахтаря Фернандо в Спортінг на правах оренди.

"Фернандо – талановитий гравець, який після нетривалого виступу за Палмейрас перебрався до Шахтаря і потрапив в умови складної адаптації.

Шахтар підтвердив оренду Фернандо в Спортінг

Думаю, для нього відмінне і принципово важливе рішення переїхати саме до Португалії, де будь-якому молодому бразильському гравцеві легше. У Португалії їм простіше адаптуватися, ніж в будь-якій іншій країні", – поділився Деку в коментарі O Jogo.

Нагадаємо, Фернандо перейшов до лісабонського Спортінга на правах оренди без опції викупу.

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