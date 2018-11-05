Деку назвав свого фаворита у Лізі чемпіонів

Колишній півзахисник Барселони і Челсі Деку поділився думками щодо цьогорічного розіграшу ЛЧ.

"Барселона і Ювентус – це команди з Мессі і Роналду в своїх складах. У Барси є Лео, і якщо команда в порядку, вона фаворит і здатна претендувати на будь-який трофей.

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Ювентус вже здобув багато перемог разом з Кріштіану. Мені також подобається Ліверпуль з Салахом. Баварію я особливо не бачив, але це великий клуб. І Реал, звичайно.

Я нікого не виключаю, але думаю, що Ювентус і Барселона – головні фаворити. Те ж саме, правда, говорили і рік тому, а в підсумку переміг Реал, тому ми повинні ставитися до нього з великою повагою", – цитує Деку видання El Mundo Deportivo.

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