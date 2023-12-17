"Кожен гравець інидвідуальний. Декого потрібно обійняти, а декому – копняк під дупу. Це має велике значення в керуванні командою.

МЮ змушений екстрено шукати нового капітана на матч проти Ліверпуля – фанати обирають з трьох прізвищ

Матч проти Ліверпуля? У мене завжди є віра. Коли я виходжу на будь-яку гру, я твердо вірю, що виграю. Я підготую команду так, щоб ми виграли. Це засноване на наших правилах і принципах гри, на нашому плані гри та на твердій вірі у якість моїх гравців. Ця команда довела у деяких матчах, що може показувати якісний футбол під тиском", – цитує Тен Хага Independent.

У нинішньому сезоні методи нідерландця працюють відверто погано. МЮ вже вилетів з єврокубків та Кубка ліги, а в АПЛ йде на сьомій сходинці. Сьогодні о 18:30 "дияволи" зіграють проти Ліверпуля. Попередні два візити на Енфілд завершилися побиттями 0:4 та 0:7.

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