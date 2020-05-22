"Декому погано спиться через хорошу гру збірної": Маркевич закликав Верховну Раду відмовитися від слідства проти УАФ

Легендарний тренер Мирон Маркевич вважає, що Тимчасова слідча комісія за півроку своєї діяльності так і не виявила жодних порушень у роботі УАФ.

"Очевидно, що спорт, футбол повинен бути поза політикою. Не місце політиці в спорті, давно треба навчитися розмежовувати ці не пов'язані між собою речі. І якщо за півроку нічого не знайшли – то нічого і далі там шукати, це ж логічно.

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Вочевидь, комусь погано спиться через це, і хочуть продовжити. Я не бачу в тому ніякого сенсу. Якби були зловживання – за півроку їх можна було б показати. Коли ж нічого немає – треба ставити крапку.

Творцям футбольної ТСК просто варто спробувати пережити те, що наша національна збірна добре грає, а молодіжка стала чемпіонами світу. Декому через це погано спиться. Але доведеться їм це пережити", – цитує Маркевича ДС.

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