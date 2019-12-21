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Декілька клубів АПЛ проявляють інтерес до Вінісіуса – Реал готовий розглянути пропозиції щодо трансферу бразильця

06:00 112 Читать на русском
Декілька клубів АПЛ проявляють інтерес до Вінісіуса – Реал готовий розглянути пропозиції щодо трансферу бразильця
Вінісіус Жуніор / BBC

Бразильський нападник Реала Вінісіус Жуніор вже в січні може переїхати на Туманний Альбіон.

В чергу за 19-річним форвардом вишикувались декілька англійських клубів, інформує El Desmarque. Йдеться про Арсенал, Тоттенхем, Челсі, Манчестер Юнайтед та Вулверхемптон. Також повідомляється, що в оренді бразильця зацікавлені Мілан та Вальядолід.

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Королівський клуб відкритий до пропозицій щодо трансферу юного бразильця, адже в поточному сезоні він не має місця в основному складі команди. На його позиції чудово проявляє себе інший бразильський талант – Родріго. В поточному сезоні Вінісіус зіграв 14 матчів у всіх турнірах і забив 2 голи.

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