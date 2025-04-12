"Вважаю, це був гідний матч у нашому виконанні. Шахтар продемонстрував той стиль гри, який прагне сповідувати, показав те, як ми хочемо виглядати на футбольному полі: високо зустрічали суперника, створили багато чудових моментів. Можливо, могли краще проявити себе на стадії завершення, але, оцінюючи поєдинок загалом, можу сказати, що це чергова важлива перемога, здобута в якісному стилі.

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Радий був забити. Якщо загалом оцінювати мою низьку результативність у цей період, то більшу частину матчів я проводив на позиції опорного півзахисника, що не сприяє високій результативності. Але я радий, що зміг взяти участь у трьох голах команди – двічі відзначився сам й також посприяв автоголу. Знову ж таки, приємно забивати голи чи віддавати асисти, але для мене найголовніше – це командні досягнення, тому я готовий грати там, де мене бачитиме тренер і де я, на його думку, приноситиму користь команді. А все інше – похідне.

Погода? Дійсно, трохи холодно. Особисто я родом із Ріо-де-Жанейро, де в цей період 30-40 градусів тепла, але я вже понад рік в Україні й певною мірою адаптувався. Хоча останні декілька днів справді були дуже холодними, тому було складно, тим паче дехто з нас ніколи в житті не бачив снігу. Але ми повинні звикати – усі, хто погодився приїхати сюди та виступати й дарувати радість уболівальникам.

Україна – чудова країна. Мені подобається перебувати в Києві чи Львові, залежно від того, де маємо бути згідно з нашим календарем. Дуже радий перебувати тут і загалом радий будь-якій погоді!" – цитує Марлона офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, після 24-х турів Шахтар у турнірній таблиці УПЛ йде на третій сходинці, маючи у своєму доробку 50 очок.

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