Дегтярьов вибув із заявки Десни на УПЛ

Форвард Десни Максим Дегтярьов, скоріш за все, покине чернігівську команду в зимове трансферне вікно.

Максим Дегтярьов найближчим часом має повернутись в донецький Олімпік.

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Профіль нападника зникнув із заявки Десни на офіційному сайті УПЛ. Раніше наставник чернігівської команди Олександр Рябоконь повідомляв, що Дегтярьов скоріш за все повернеться в Олімпік.

Додамо, що форвард виступав за Десну на правах оренди та встиг провести 15 матчів в УПЛ, відзначившись 2 голами та 2 асистами. До слова, чернігівська команда стала однією з головних сенсацій чемпіонату України, посідаючи четверту сходинку з 33 пунктами в активі.

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