toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Дегтярьов вибув із заявки Десни на УПЛ

19:52 445 Читать на русском
Дегтярьов вибув із заявки Десни на УПЛ
Максим Дегтярьов / фото: ФК Олімпік

Форвард Десни Максим Дегтярьов, скоріш за все, покине чернігівську команду в зимове трансферне вікно.

Максим Дегтярьов найближчим часом має повернутись в донецький Олімпік.

Олімпік попрощається з п'ятьма гравцями взимку, – ЗМІ

Профіль нападника зникнув із заявки Десни на офіційному сайті УПЛ. Раніше наставник чернігівської команди Олександр Рябоконь повідомляв, що Дегтярьов скоріш за все повернеться в Олімпік.

Додамо, що форвард виступав за Десну на правах оренди та встиг провести 15 матчів в УПЛ, відзначившись 2 голами та 2 асистами. До слова, чернігівська команда стала однією з головних сенсацій чемпіонату України, посідаючи четверту сходинку з 33 пунктами в активі.

Новачок Динамо ставав чемпіоном і зганьбив Ракицького в Росії – тепер Беніто допомагатиме Циганкову

blog_ava
Новачок Динамо Беніто грав у дитинстві в шкіряних сандалях – його засміяли екс-партнери по команді
09:49
3370
Теги
Десна Десна Максим Дегтярьов Максим Дегтярьов Олімпік Олімпік
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
0
хв
Еспаньйол
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук