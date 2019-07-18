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Дегтярьов став гравцем Десни

12:26 17 Читать на русском
Дегтярьов став гравцем Десни
Максим Дегтярьов / Фото ФК Олімпік

Нападник Максим Дегтярьов змінив Олімпік на Десну.

Чернігівський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про підписання 26-рчного форварда.

Десна підписала Кузика

Жодних деталей угоди не повідомляється. У минулому сезоні новачок "сіверян" провів 30 матчів, забив 8 голів і зробив 2 асисти. Завдяки таким результатам Дегтярьов став найкращим бомбардиром Олімпіка.

Нагадаємо, донеччани були конкурентами Десни у нижній шістці УПЛ 2018/19.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати

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Теги
Максим Дегтярьов Максим Дегтярьов Олімпік Олімпік Десна Десна Трансфери Трансфери чемпіонату України
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