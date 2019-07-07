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Дегтярьов розповів про інтерес до нього з боку кількох клубів УПЛ – у форварда чинний контракт з Олімпіком

7 липня 23:47 176 Читать на русском
Дегтярьов розповів про інтерес до нього з боку кількох клубів УПЛ – у форварда чинний контракт з Олімпіком
Максим Дегтярьов / Фото ФК Олімпік

Нападник Олімпіка Максим Дегтярьов ще не визначився зі своїм майбутнім.

"Важко щось сказати щодо моєї ситуації. Наразі веду переговори з Олімпіком. У мене ще залишився рік контракту з донецьким клубом. Тобто, теоретично можу залишитися, але поки що нічого невідомо щодо мого майбутнього.

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Так, це правда, що мною цікавляться клуби Прем'єр-ліги. Навіть не один клуб. З представниками деяких команд я вже спілкувався. Але конкретики ще немає. Все перебуває на стадії переговорів", – розповів Дегтярьов у коментарі Footboom.

Нагадаємо, раніше Олімпік опублікував новину про відхід 26-річного нападника, однак згодом видалив її.

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Теги
Трансфери Максим Дегтярьов Максим Дегтярьов Олімпік Олімпік
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