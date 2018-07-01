Дегтярьов: Лечу з Динамо на збір в Австрію, після нього будуть приймати рішення щодо мого майбутнього

Екс-нападник Полтави Максим Дегтярьов, який зараз на перегляді у київському Динамо, розповів про перебування у розташуванні "біло-синіх".

"Хацкевич сказав, що я лечу з командою на збір до Австрії, після якого буде прийматися рішення щодо мого майбутнього. Пояснив, що оскільки майбутній збір більше ігровий, тому там можна побачити і оцінити мої дії як в матчах, так і в тренувальному процесі.

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Олександр Миколайович сказав, що все буде залежати від цього. Звичайно ж, тренер побажав мені удачі і сказав, що все в моїх руках.

Конкуренція – це добре для кожного футболіста, вона повинна бути. Чим вище конкуренція, тим краще для кожного з нападників, тільки так буде футболіст рости у всіх сенсах і тим самим допомагати команді. Без конкуренції футболіст тупцює на місці. Наявність конкуренції – це добре для мене", – цитує потенційного новачка Динамо dynamo.kiev.ua

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