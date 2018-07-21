Дегтярьов: Чому не підійшов Динамо – питання до головного тренера

Новачок Олімпіка Максим Дегтярьов прокоментував свій перехід в команду, а також пригадав невдалий перегляд у київському Динамо.

Нагадаємо, Дегтярьов був на перегляді у Динамо, проте до контракту справа не дійшла. Сам нападник не надто засмучений таким розвитком подій.

"Покидав табір Динамо зі звичайними відчуттями. Я пройшов повноцінний збір з командою, добре підготувався до сезону. Єдине, не зійшлося, але це питання до тренера Динамо. Я з багатьма спілкувався, колектив там хороший, на зборах мене добре прийняли.

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Після повернення з Австрії дізнався про інтерес Олімпіка. Ми зідзвонились з головним тренером і президентом. Домовилися зустрітися в Києві, поговорити особисто. Довго розмовляти не довелося, швидко домовилися, і я підписав контракт.

Враження виключно позитивні. Я знаю Романа Санжара ще з тих часів, коли грав в Донецьку за Металург. Чув про цей клуб, президента і тренерський штаб тільки хороші відгуки. Тут і колектив хороший, прийняли мене здорово. Будемо тепер працювати разом і досягати найвищих цілей", – цитує Дегтярьова офіційний сайт Олімпіка.