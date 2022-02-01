У січні Дефо припинив співпрацю з шотландським Рейнджерс, але не наважився завершити кар'єру.

Манчестер Сіті підписав довготривалий контракт з прямим конкурентом Зінченка

Форвард підписав контракт із Сандерлендом, за який уже виступав із 2017-го по 2019 рік. Контракт розрахований до кінця сезону. "Чорні коти" наразі виступають у Лізі 1 і ведуть боротьбу за вихід у Чемпіоншип.

Дефо провів довгу та яскраву кар'єру в АПЛ, де виступав за низку клубів. 162 голи дозволяють англійцю перебувати у топ-10 найкращих бомбардирів за всю історію елітного дивізіону чемпіонату Англії.

Трансферний дедлайн, зима 2022: Барса підписала Обамеянга, Дембеле залишається, провал Ліверпуля, активні Юве і Ньюкасл