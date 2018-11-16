Дефо отримав орден Британської імперії і присвятив нагороду маленькому хлопчику, який помер від раку

Нападник Борнмута Джермейн Дефо нагороджений орденом Британської імперії за діяльність благодійного фонду футболіста, який допомагає дітям Великобританії, які хворіють або не мають домівки.

Дефо присвятив свою нагороду померлому від раку 6-річному вболівальнику Сандерленда Бредлі Лоурі.

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"Я б хотів присвятити цей дивовижний день, цю нагороду моєму маленькому другу Бредлі. Всі знають, що у мене були особливі стосунки з ним.

Ніколи не чекаєш такої нагороди, а ця історія досі робить мені боляче. У мене залишилися хороші спогади про Бредлі. Отримуючи цю нагороду, я почуваю себе трохи краще", – цитує Дефо Sky Sports.

"Ти у Божих руках і назавжди в моєму серці. Спи міцно, малюк". Джермейн Дефо протистоїть смерті, яка відібрала у нього шістьох дуже близьких людей