Дефо отримав медаль переможця Кубка ліги через 10 років після тріумфу

Нападник Борнмута Джермейн Дефо отримав медаль за перемогу в Кубку англійської ліги.

"Цікаво, що це – медаль за перемогу в турнірі 2008 року, коли тріумфатором став Тоттенхем. Дефо виступав в тому сезоні за "шпори" і забивав в розіграші Кубка ліги, але покинув лондонський клуб і перейшов в Портсмут менш ніж за місяць до фінального матчу, в якому Тоттенхем обіграв Челсі з рахунком 2:1.

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Тоді Дефо свою медаль не отримав, хоч і зіграв необхідні 5 матчів, і ось через 10 років нагорода знайшла свого героя.

"Унікальний випадок, впевнений, мама забере в мене цю медаль, як вона робить зазвичай, і сховає десь. Для мене це великий сюрприз, чудовий різдвяний подарунок.

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Я пам'ятаю, як допомагав команді дістатися до фіналу і потім було приємно сидіти і дивитися, як вони здобувають трофей", – цитує Дефо Sky Sports.