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Дефо офіційно перейшов у Рейнджерс – його тренуватиме Джеррард

22:06 166 Читать на русском
Дефо офіційно перейшов у Рейнджерс – його тренуватиме Джеррард
Джермейн Дефо / фото: Twitter Джермейна Дефо

Рейнджерс оголосив про підписання Джермейна Дефо.

36-річний нападник виступатиме за шотландську команду на правах оренди, повідомляє твіттер Рейнджерса. Угода між Борнмутом, якому належать права на Дефо, та Рейнджерсом розрахована на 1,5 року.

Дефо отримав медаль переможця Кубка ліги через 10 років після тріумфу

Варто відзначити, нову команду Дефо очолює Стівен Джеррард, який грав разом із Джермейном за збірну Англії.

У поточному сезоні АПЛ Дефо лише 4 рази з'являвся на полі, проте результативними діями не відзначався.

Дефо отримав орден Британської імперії і присвятив нагороду маленькому хлопчику, який помер від раку

Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Світ Джермейн Дефо Джермейн Дефо Рейнджерс Рейнджерс Борнмут Борнмут
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