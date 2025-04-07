Дедишин може отримати посаду в УАФ – джерело розкрило деталі призначення екс-гендиректора Руха
7 квітня 16:00 - Читать на русском
УАФ невдовзі може отримати нового українського фахівця.
Ігор Дедишин повертається до великого футболу – досвідчений функціонер має отримати нову роль в структурі Української асоціації футболу, повідомляє ТаТоТаке.
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За інформацією джерела, найближчими днями колишній генеральний директор Руха приступить до виконання обов’язків технічного директора УАФ.
Нагадаємо, останнім часом 48-річний спеціаліст залишався без офіційної посади у професійному футболі. Дедишин став генеральним директором футбольного клубу Рух 24 липня 2019 року, а нещодавно звільнився із посади.
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