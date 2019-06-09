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Дедечко вкотре поїхав у Росію

14:20 545 Читать на русском
Дедечко вкотре поїхав у Росію
Денис Дедечко / ФК Олександрія

Український півзахисник Денис Дедечко наступний сезон розпочне в російській Прем'єр-лізі.

Хавбек, який останні півроку провів в Олександрії, поповнив ряди дебютанта ліги Тамбова. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Цей вояж до Росії не стане першим у кар'єрі Дедечка. Раніше він вже виступав за Амкар, Краснодар, Луч-Енергію, СКА-Хабаровськ. Зокрема, вихованець київського футболу грав у російській першості й після анексії Криму та початку війни на Донбасі.

У сезоні 2018/19 Денис Дедечко провів 8 матчів за Олександрію. Також в Україні він виступав за Динамо та Динамо-2, Нафтовик, Кривбас та Ворсклу. У 2013 році півзахисник провів єдиний матч за збірну України.

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Денис Дедечко Денис Дедечко Олександрія Олександрія Росія Трансфери Трансфери чемпіонату України
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