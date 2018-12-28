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Дедечко покинув російський СКА Хабаровськ

14:41 244 Читать на русском
Дедечко покинув російський СКА Хабаровськ
Денис Дедечко / Фото: соцмережі

Хавбек Денис Дедечко попрощався з російським клубом та може перейти в Олександрію.

Український півзахисник СКА Хабаровськ Денис Дедечко покинув клуб, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Контракт з 31-річним футболістом був розірваний за обопільною згодою.

У нинішньому сезоні Дедечко зіграв 25 матчів, в яких забив 5 м'ячів.

Раніше головний тренер Олександрії Володимир Шаран повідомляв, що Дедечко може продовжити кар'єру в його команді.

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