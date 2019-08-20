Дедечко оформив дубль у чемпіонаті Вірменії – його Арарат розгромив Пюнік

Півзахисник Арарат-Єреван Денис Дедечко відзначився дублем у матчі 3-го туру чемпіонату Вірменії.

Чемпіонат Вірменії 2019/20, 3-й тур

Пюнік – Арарат-Єреван – 1:4

Голи: Симонян, 65 – Дедечко, 44, 85, Бадоян, 80, Веслен, 90

Арарат-Єреван на виїзді розбив Пюнік. Одним з героїв матчу став українець Денис Дедечко, який відкрив рахунок наприкінці першого тайму, а під завісу матчу оформив дубль. У воротах Пюніка також відзначились Бадоян та Веслен, на що суперники зуміли відповісти лише голом престижу.

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Додамо, що цей гол став вже третім для Дедечка у складі нової команди. Таким чином, Арарат-Єреван набрав 9 очок та одноосібно очолює турнірну таблицю.

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