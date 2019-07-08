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Дедечко не підійшов Тамбову – українець продовжить кар'єру в Арараті

10:09 523 Читать на русском
Дедечко не підійшов Тамбову – українець продовжить кар'єру в Арараті
Денис Дедечко / Арарат

Український півзахисник Денис Дедечко перейшов у вірменський Арарат.

Раніше повідомлялось, що Дедечко став гравцем російського Тамбова. Проте, українець перебував на перегляді у російському клубі, але не підписав з ним контракт.

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Натомість, новим клубом українця став вірменський Арарат, з яким Дедечко підписав угоду терміном на 2 роки, повідомляється на сторінці клубу в Facebook.

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У сезоні 2018/19 Денис Дедечко провів 8 матчів за Олександрію. Також в Україні він виступав за Динамо та Динамо-2, Нафтовик, Кривбас та Ворсклу. У 2013 році півзахисник провів єдиний матч за збірну України.

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Теги
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