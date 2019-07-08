Дедечко не підійшов Тамбову – українець продовжить кар'єру в Арараті

Інтерв’ю — 15:30 5671
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"Мого сина переглядали скаути Реала". Атлетіко виховує українця, якого порівнюють із Коноплянкою і вже помітив Петраков
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Шахтар розгромив Пролетер: активний Фернандо, голи Бутка та Патріка, Сікан корисніший за Бланко ЛещукаУкраїна — 14:54 2111
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Бразилія заслужено з титулом, лють Мессі, свавілля VAR, здобутки та фейли гравців Динамо – якою була Копа Амеріка-2019Світ — 13:53 2146
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Ярмоленко повернувся у загальну групу Вест Хема – українець не стримував емоцій на тренуванніАнглія — 13:26 2824
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Шахтар – Пролетер: стартові склади та онлайн-трансляція матчуУкраїна — 12:46 1069