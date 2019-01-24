Дедечко: Я їхав у Росію не через фінансові умови

Новачок Олександрії Денис Дедечко розповів, чому вирішив повернутись в Україну.

"Ми поспілкувалися з головним тренером, і він сказав, що розраховує на мене. Головна причина повернення – дочка пішла в перший клас і маленький син. Олександрія та Дніпро дуже близько, тому мені можна їздити, і їм простіше приїжджати до мене.

Олександрія офіційно оголосила про трансфер Дедечка

Звичайно, я знав про конкуренцію в Олександрії. Я всіх хлопців знаю, давно знайомі. Конкуренція – це навпаки добре, коли вона є, погано, коли її немає.

Якщо хтось вважає, що я їхав через фінансові умови то це не так. Так, тут менше, але я подчуваю себе комфортно і дуже радий, що опинився в Олександрії", – цитує Дедечка сайт телеканалів "Футбол 1/2".

Олександрія взяла на збір двох легіонерів

Нагадаємо, останнім клубом Дедечка був російський СКА-Хабаровськ. Українець провів за клуб з другого за силою дивізіону Росії 25 матчів у поточному сезоні, забив 5 голів та віддав 2 гольові передачі.