Брайтон приймає Борнмут в рамках 22 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Брайтон – Борнмут стартує о 17:00 за Києвом. Дивитися матч онлайн можна на платформі Setanta Sports. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн матчу.

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Ілля Забарний лише 4 дні тому приєднався до Борнмута, тому не потрапив у заявку. На відміну від інших новачків Траоре та Семеньо.

Борнмут перебуває в зоні вильоту та бореться за виживання, а Брайтон після приходу Роберто Де Дзербі приємно дивує, претендуючи на єврокубки.

Стартові склади команд

Брайтон: Санчес – Лампті, Данк, Велтман, Еступіньян – Грос, Гілмор – Марч, Ундав, Мітома – Велбек.

Запасні: Стіл, ван Хеке, Вебстер, Кайседо, Оффіа, Моран, Буонанотте, Сармієнто, Енсісо.

Борнмут: Нету – Сміт, Мефам, Сенесі, Земура – Уаттара, Лерма, Біллінг, Антоні – Траоре, Семеньо.

Запасні: Траверс, Вінья, Грінвуд, Стейсі, Ротвел, Крісті, Мур, Поллок, Кінсі-Веллінгс.

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