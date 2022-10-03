Чіро Іммобіле вже на першій хвилині заробив пенальті, але забити з позначки не зумів. М'яч полетів вище воріт. Римляни не зменшували оберти і на 12-й хвилині таки відкрили рахунок. Дзаканьї розігнав і сам реалізував атаку. Згодом розкішний гол забив Романьйолі. Для вихованця Роми це дебютний м'яч за команду, фаном якої він був з дитинства.

Сассуоло розгромив Салернітану в історичному матчі Серії А, Монца у битві невдах здолала Сампдорію, Лаціо знищив Спецію

Крапку в другому таймі поставив Мілінковіч-Савіч, який оформив дубль. Лаціо набрав 17 очок та піднявся на третє місце. Випередити "орлів" ще може Удінезе, який зіграє проти Верони сьогодні.