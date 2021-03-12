Олімпіакос приймав Арсенал в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів на Футбол 24.

Хавбек Арсенала Мартін Едегор відкрив рахунок карколомним пострілом з-за меж штрафного майданчика, це був перший гол норвежця у футболці "канонірів".

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Господарі швидко вирівняли становище, але клас гостей був помітний. Незадовго до фінального свистка лондонці організували ще два м'ячі у ворота грецької команди.

Матч-відповідь між цими суперниками запланований на 18 березня, початок о 19:55.

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