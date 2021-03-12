Дебютний шедевр Едегора у відеоогляді матчу Олімпіакос – Арсенал – 1:3
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Олімпіакос приймав Арсенал в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів на Футбол 24.
завершено
Мартін Едегор 34’
Габріел 79’
Мохамед Елнені 85’
34’ Мартін Едегор
79’ Габріел
85’ Мохамед Елнені
Хавбек Арсенала Мартін Едегор відкрив рахунок карколомним пострілом з-за меж штрафного майданчика, це був перший гол норвежця у футболці "канонірів".
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Господарі швидко вирівняли становище, але клас гостей був помітний. Незадовго до фінального свистка лондонці організували ще два м'ячі у ворота грецької команди.
Матч-відповідь між цими суперниками запланований на 18 березня, початок о 19:55.
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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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