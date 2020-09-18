На 26 хвилині рахунок відкрив Артем Бондаренко, якого Маріуполь орендував у Шахтаря. 20-річний хавбек легко пройшов кількох суперників і з-за меж штрафного майданчика поцілив точно у дев'ятку. До слова, це дебютний гол Бондаренка на професіональному рівні.

Маріуполь переміг СК Дніпро-1 на виїзді – азовці піднялися на другу позицію в УПЛ

СК Дніпро-1 відповів після перерви. Дубінчак зробив точний простріл з лівого флангу, а Хобленко вирішив епізод одним дотиком. Втім, Маріуполь таки забрав три очки. Рефері призначив неоднозначний штрафний за фол Дугласа проти Піхальонка. Кащук точно подав на Сагуткіна – 1:2.