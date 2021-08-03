Поєдинок Кубка Німеччини між Бремером та Баварією не відбудеться у заплановану дату.

Юліан Нагельсманн мав дебютувати на посаді головного тренера мюнхенців у офіційному матчі 6 серпня. Проте поєдинок Кубка Німеччини проти Бремера перенесений на інший день.

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Причина – коронавірус у таборі представника Регіональної ліги Німеччини. Вся команда відправлена на карантин. Окрім самого матчу, відклали також жеребкування другого раунду Кубка країни через неможливість остаточного формування кошиків сіяних та несіяних команд. Про це інформує офіційний сайт Німецького футбольного союзу.

Нагадаємо, під керівництвом Юліана Нагельсманна команда ще жодного разу не виграла у товариських матчах, хоча зіграла вже 4 поєдинки. Мюнхенці стартують у Бундеслізі 13 серпня виїзним матчем проти Борусії М.

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