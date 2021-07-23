Дебютний матч Де Дзербі в УПЛ розсудить Кривушкін – суддівські призначення стартового туру
УАФ оголосила імена арбітрів на перший тур чемпіонату України.
Одразу у трьох матчах стартового туру української Прем'єр-ліги буде використовуватись система VAR. Однак працюватиме вона офлайн, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Суддівські призначення на 1-й тур:
23 липня
Львів – Маріуполь – Максим Козиряцький (Запоріжжя).
24 липня
Верес – Колос – Дмитро Панчишин (Харків).
Шахтар – Інгулець – Дмитро Кривушкін (Харків). Арбітр VAR – Ігор Пасхал (Херсон).
25 липня
Металіст 1925 – Рух – Дмитро Бондаренко (Одеса).
Зоря – Олександрія – Володимир Новохатній (Київ).
Десна – Чорноморець – Олексій Деревінський (Хмельницький). Арбітр VAR – Юрій Іванов (Донецька обл.).
26 липня
Ворскла – СК Дніпро-1 – Юрій Іванов (Донецька обл.). Арбітр VAR – Максим Козиряцький (Запоріжжя).
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