ПСЖ переміг Осер (2:0) у матчі шостого туру Ліги 1. Відео голів та огляд зустрічі дивіться у цій новині на "Футбол 24".

Ілля Забарний оформив дебютний гол за ПСЖ на 33-й хвилині матчу проти Осера.

Українець прийняв зручну навісну передачу біля воріт і легким дотиком відправив м’яч поруч із правою штангою. Асист на Забарного оформив португалець Вітінья.

У другому таймі подвоїв перевагу парижан інший центральний оборонець – Лукас Беральдо. У підсумку команда Луїса Енріке здобула комфортну перемогу – 2:0.

