Дебютний гол за 28 секунд – екс-одноклубник Шведа встановив божевільний рекорд АПЛ
Новачок Крістал Пелас Одсон Едуар увірвався в чемпіонат Англії, наче ураган.
Француз з'явився на заміну у матчі з Тоттенхемом (3:0) і вже через 28 секунд вразив ворота Уго Льоріса.
Приниження лідера АПЛ у відеоогляді матчу Крістал Пелас – Тоттенхем – 3:0
Це найшвидший дебютний гол в історії АПЛ, інформує Opta. Попередній рекорд належав форварду Тьєві Біфума, якому вистачило 36 секунд у першому матчі за Вест Бромвіч. Цікаво, що тоді він засмутив якраз Крістал Пелас.
Едуар вирішив не обмежуватися єдиним голом та оформив дубль у матчі проти Тоттенхема. Нагадаємо, Крістал Пелас заплатив Селтіку за екс-одноклубника Мар'яна Шведа 16,5 млн євро.
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