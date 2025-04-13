Полісся перемогло Ворсклу (2:0) у матчі 24-го туру УПЛ, який відбувся 13 квітня 2025 року. Відео голів та огляд зустрічі Ворскла – Полісся дивіться на "Футбол 24".

Команди розпочали гру з обопільними атаками. Матіч помилився, полтавці перехопили м'яч та створили контратаку, яку завершував Кане – легіонер Ворскли у ворота не влучив. Полісся ж свій момент реалізувало, забивши зі стандарту, Крушинський виграв боротьбу у штрафному та відкрив рахунок у грі.

Полісся з дебютним голом легіонера здолало Ворсклу – Крупський ледь не оформив шедевр, Максимов програв 3-й матч поспіль

Зірка полтавців Ілля Крупський самотужки пройшов у чужий карний майданчик "вовків" та влучив у стійку. У Полісся дуже помітним був Гуцуляк, який двічі небезпечно пробивав, проте гравцю збірної України не пощастило забити.

У другому таймі Ворскла створила багато моментів, але зрівняти рахунок ніяк не вдавалося, а на 87-й хвилині підопічні Максимова ще й залишилися в меншості – Салабай вдарив свого опонента ліктем в голову. У додатковий час Полісся "закрило матч", забивши другий. Йосефі пройшовся в штрафний команди суперника та з другої спроби пробив повз Ісенка. В підсумку житомирці перемогли та закріпилися на четвертій позиції чемпіонату, Ворскла ж тепер перебуває у трьох очках від зони вильоту.