На 15-й хвилині Філіппов міг забивати після вдалого відскоку від Андрієвського, але не влучив з убивчої позиції. Пізніше Сарапій вирішив перевірити воротаря, який далеко вийшов з воріт – Льопка витягнув м'яч з-під поперечки. Ще один момент змарнував Філіппов, але цього разу нападнику завадив захисник.

Полісся впевнено здолало Кудрівку – Велетень забив дебютний гол за "вовків"

Полісся забило на 56-й хвилині, гол організували два новачки житомирян Владислав Велетень та Максим Брагару. Вже під кінець гри Гайдучик замкнув простріл від Назаренка та встановив остаточний рахунок матчу.