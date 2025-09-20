Дебютний гол Велетня за Полісся у відеоогляді матчу проти Кудрівки – 2:0
Полісся перемогло Кудрівку (2:0) у рамках 6-го туру УПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
завершено
На 15-й хвилині Філіппов міг забивати після вдалого відскоку від Андрієвського, але не влучив з убивчої позиції. Пізніше Сарапій вирішив перевірити воротаря, який далеко вийшов з воріт – Льопка витягнув м'яч з-під поперечки. Ще один момент змарнував Філіппов, але цього разу нападнику завадив захисник.
Полісся впевнено здолало Кудрівку – Велетень забив дебютний гол за "вовків"
Полісся забило на 56-й хвилині, гол організували два новачки житомирян Владислав Велетень та Максим Брагару. Вже під кінець гри Гайдучик замкнув простріл від Назаренка та встановив остаточний рахунок матчу.
