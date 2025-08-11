Зоря обіграла Кудрівку (2:1) у матчі 2-го туру УПЛ 2025/26. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

На 22-й хвилині Джордан віддав пас на Будківського, а той скинув м'яч Роману Саленку. Молодий нападник пройшов та пробив повз кіпера Кудрівки – 1:0. На старті другого тайму Кудрівка зрівняла рахунок. Голкіпер Яшков так далеко вибив круглого, що вийшов гарний пас на хід, яким скористався Лєгостаєв.

Зоря перемогла Кудрівку – син Саленка забив дебютний гол в УПЛ, голкіпер Яшков виконав асист

Незадовго після пропущеного гола Зоря забила другий – Джордан замкнув подачу Жунінью. Кудрівка могла зрівняти рахунок, проте Тотовицький не влучив у порожні ворота після скидки Світюхи. У підсумку Зоря здобула мінімальну перемогу.