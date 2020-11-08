Аталанта на останніх хвилинах врятувала нічию в матчі 7-го туру Серії А з Інтером. Дивіться відео голів та огляд матчу Аталанта – Інтер.

Перший тайм пройшов без голів, а от у другому Інтер вийшов вперед: Янг підключився до атаки та класно навісив, а Лаутаро головою переправив м'яч у ворота. Ключовою стала заміна на 59 хвилині, коли замість Маліновського на полі з'явився росіянин Олексій Міранчук. Саме він врятував бергамасків, точно пробивши в оточенні кількох захисників у дальній кут.

Рома завдяки хет-трику Мхітаряна здолала Дженоа, Аталанта врятувалась у матчі з Інтером

Таким чином, Аталанта та Інтер опинились на 6 та 7 місцях, маючи в активі 13 та 12 очок відповідно.