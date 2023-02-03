Аль-Наср врятував нічию завдяки голу Роналду з пенальті на останніх хвилинах. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Чемпіонат Саудівської Аравії 2022/23, 15-й тур

Аль-Фатех – Аль-Наср – 2:2

Голи: Тельйо, 12, Бендебка, 58 – Таліска, 42, Роналду 90+3 (пен.)

Вилучення: Таліска, 90+5

Тельйо на 12 хвилині відкрив рахунок, забивши з лету з-за меж штрафного після рикошету від захисника. Під кінець тайму Таліска вирівняв становище, точно поціливши у дальній кут.

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По перерві Бендебка класним ударом в дотик знову вивів Аль-Фатех вперед, але Роналду врятував команду від поразки, забивши з одинадцятиметрової позначки. Додамо, що Кріштіану мав ще два класних моменти, проте не зміг їх реалізувати.

Таким чином, Аль-Наср залишився лідером першості з 34 очками, Аль-Фатех з 22 пунктами залишився на шостій позиції.