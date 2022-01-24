ПСЖ без проблем розбив Реймс у матчі 22-го туру Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд матчу ПСЖ – Реймс на Футбол 24.

Ліга 1, 22-й тур

ПСЖ – Реймс – 4:0

Голи: Верратті, 44, Рамос, 62, Файєс, 67 (аг), Данілу, 75

Парижани змогли відкрити рахунок лише наприкінці першого тайму – після удару Ікарді Верратті поцілив у ворота пострілом під ближню стійку. По перерві Серхіо Рамос відзначився першим голом за ПСЖ, вдало зігравш на добиванні з кількох метрів. Через 5 хвилин Файєс зрізав м'яч у власні ворота, а крапку в зустрічі поставив Данілу.

ПСЖ знищив Реймс – Рамос відзначився дебютним голом за парижан

Таким чином, ПСЖ впевнено лідирує у Лізі 1, відірвавшись від найближчого переслідувача на 11 очок, Реймс – 14-й.