Дебютний гол новачка "гірників" у відеоогляді матчу Шахтар – Зоря – 1:0
Шахтар у матчі 6-го туру УПЛ 2025/26 здолав Зорю (1:0). Відео гола та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
завершено
Довгий час команди не могли відкрити рахунок, здавалося, що матч завершиться нульовою нічиєю.
Аж на 87-й хвилині Ізакі Сілва зіграв стінку з Мейреллішем та завдав фантастичного удару з 20 метрів – точно у лівий верхній кут воріт! Без шансів для Сапутіна. 1:0! Таким чином, Ізакі оформив свій дебютний гол за Шахтар у офіційних матчах.
У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Шахтаря.
