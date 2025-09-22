Шахтар у матчі 6-го туру УПЛ 2025/26 здолав Зорю (1:0). Відео гола та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Довгий час команди не могли відкрити рахунок, здавалося, що матч завершиться нульовою нічиєю.

Шахтар видряпав перемогу над Зорею та наздогнав Динамо – Ізакі Сілва забив дебютний гол, Мейрелліш віддав перший асист

Аж на 87-й хвилині Ізакі Сілва зіграв стінку з Мейреллішем та завдав фантастичного удару з 20 метрів – точно у лівий верхній кут воріт! Без шансів для Сапутіна. 1:0! Таким чином, Ізакі оформив свій дебютний гол за Шахтар у офіційних матчах.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Шахтаря.

Динамо вдруге поспіль втратило очки – Олександрія забила на 11-й секунді й врятувала нічию, Булеца оформив гол+пас