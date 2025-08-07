На початку 90-х форвард переїхав з київського Динамо та увірвався до когорти головних бомбардирів Ла Ліги. Олег Саленко два сезони поспіль рятував скромний Логроньєс від вильоту, а у Валенсії не став своїм.

У гостьовій роздягальні на Камп Ноу періодично крутилося його фото. На кількох моніторах змінювалися зображення футболістів, які колись забивали на цьому стадіоні. Поруч із фотографіями великих бомбардирів з’являвся напис "Олег Саленко, Логроньєс".

Скандал у Барселоні – клуб відкрив справу проти тер Штегена, який підклав свиню своєму конкуренту

У грудні 1993-го Барселона Йохана Кройфа швидко забила у ворота Логроньєса, безнадійного аутсайдера – відзначився Ромаріо. Проте вже у наступній атаці форвард гостей Олег Саленко скористався жахливою помилкою оборонців суперника і зрівняв рахунок. Для нападника Логроньєса то був дев’ятий гол у сезоні – дебютному для нього у Ла Лізі.

У минулому сезоні Валенсія та Реал Сосьєдад набрали однакову кількість очок. Вже у першому турі вони зустрінуться між собою. betking віддає перевагу валенсійцям – 2,75. Такий же коефіцієнт на нічию. Перемога гостей оцінюється коефіцієнтом 3,00.

У Логроньйо форвард київського Динамо їхав після невдачі в чемпіонаті України. Золотий поєдинок на львівській Україні виявився останнім для Саленка – його Динамо програло Таврії, а нападник вирішив покинути Київ. Спершу Олег ледь не став гравцем Тоттенхема, потім намагався знайти команду в Бундеслізі. Та коли усі варіанти відпали, якимось дивом Саленку вдалося перебратися в Іспанію, але то був навіть не середняк.

Коли підписував контракт, Логроньєс був головним кандидатом на виліт. Пишаюся, що допоміг йому цього уникнути, – згадував потім Саленко.

І дійсно – поява нашого форварда у складі аутсайдера стала визначальною. У 16 матчах Саленко настріляв сім голів. Дебютний поєдинок в основі проти Севільї особливо вдався Олегові. Атака гостей вражала дуетом Марадони та Давора Шукера, втім того вечора були інші герої. Пітарч та Саленко – форварди Логроньєса – забили по м’ячу і принесли своїй команді перемогу 2:0.

Oleg Salenko y @santicanizares en un Logroñés-Celta disputado en Las Gaunas. ¡Qué tiempos! pic.twitter.com/b4NG7cSCXz — futbolretro.es (@futbolretroes) October 4, 2020

Навесні 1993-го Саленко видав феєричну серію з чотирьох голів у п’яти матчах. Зокрема, постраждали від нападника лідери чемпіонату – Депортіво та Атлетіко. Це дозволило Логроньєсу вберегтися від вильоту.

А ще через кілька місяців, вже у новому сезоні, екс-нападник Динамо провів чи не найкращий поєдинок в Іспанії, коли ледь не самотужки обіграв Атлетік, який до поїздки в Логроньйо йшов третім у Ла Лізі. Саленко за годину оформив хет-трик у ворота команди Юппа Хайнкеса, в атаці якої грав Ернесто Вальверде, і допоміг Логроньєсу перемогти 4:2.

El ruso Oleg Salenko llegó a Logroño desde Kiev en enero de 1993.

Sus 23 goles en dos ligas salvaron al Logroñés del descenso. Era un jugadorazo.

Como ejemplo el "hat-trick" al Athletic Club en Las Gaunas (4-2).

Fue traspasado al Valencia.

¿Hoy sería un delantero top mundial? pic.twitter.com/UdelDoggAm — RTVELaRioja (@RTVELaRioja) July 11, 2025

Другий сезон у Ла Лізі виявився ще успішнішим. Логроньєс знову врятувався від вильоту, а Саленко наколотив 16 голів та потрапив до переліку найкращих бомбардирів чемпіонату. Особливо цінними стали два останні голи. У битві аутсайдерів Логроньєс переміг Реал Ов'єдо 2:1, а дубль Саленка зберіг прописку в еліті його команді та дозволив красиво попрощатися – форвард пішов на підвищення у Валенсію.

Трансфер Саленка був не єдиним – того літа на Месталью перебралися також чемпіон світу Мазінью (батько Тьяго і Рафіньї Алькантара) та барселонська легенда Андоні Субісаррета. Третій і заключний сезон Саленка в Ла Лізі видався суперечливим. Валенсія фінішувала тільки десятою, а Саленко відзначився сімома голами.

Іспанські медіа писали про складні стосунки Олега із Предрагом Міятовічем, конкурентом у нападі. Зрештою, Саленко відкидав ці чутки та боровся за місце у старті не лише із сербом, а й з болгарським бомбардиром Любославом Пенєвим.

Мабуть, найяскравіший виступ Саленка у Валенсії відбувся в 1/8 фіналу Кубка Іспанії, коли наш форвард оформив дубль на Сантьяго Бернабеу. Реал відкрив рахунок зусиллями Рауля, проте Саленко відповів двома голами.

9 de febrero de 1995, Real Madrid - Valencia. El mejor partido de Salenko como valencianista sirvió para asaltar el Bernabéu y llevarse una valiosa ventaja por 1-2 en el camino hacia los cuartos de final de Copa.pic.twitter.com/wtLpSG4Br9 — Colección VCF (@coleccionVCF) February 9, 2023

Зрозуміло, що про форварда активно говорили не лише в Іспанії, тож невдовзі Валенсія отримала офіційну пропозицію від шотландського Рейнджерс, Саленко погодився, але згодом зрозумів, що припустився помилки.

Happy 54th Birthday Oleg Salenko. Joined #Rangers for £2.5m from Valencia in 1995. He scored 8 goals in 20 games, helping us win #8IAR but was moved on to Istanbulspor in a swap for Peter van Vossen. He's still the only player to win World Cup Golden Boots at U21 & Senior level pic.twitter.com/KXsU4i4jUT — ?? ??? ??? ?????? (@WATP72RFC) October 25, 2023

Я практично відразу це відчув, – розповідав Олег в інтерв’ю Футбол 24. – Коли тільки переходив у Глазго, то радився з Олексієм Михайличенком – гравці в команді були зібрані справді хороші. Це і Гаскойн, і Лаудруп, і Михайличенко, і Маккойст. Проте в чемпіонаті боротьба точилася лише між двома командами. Виходиш грати в Лізі чемпіонів – і відчуваєш зовсім інший рівень. От якщо б Рейнджерс виступав у англійському чемпіонаті – це було б значно цікавіше.

Кар’єра Саленка пішла на спад, відображенням якого був статус кожної наступної команди. 1999-го Олег повернувся до Іспанії – він підписав контракт із Кордобою, котра виступала у другому дивізіоні. Три матчі, серія травм і прощальний танець у польській Погоні – сумний кінець хорошої кар’єри.

Минулого року Артем Довбик переписав низку українських рекордів у Ла Лізі. Більшість із них встановив екс-нападник Динамо Олег Саленко, який запам’ятався не просто яскравим спалахом в одній з найсильніших ліг світу. Можна тільки здогадуватися та фантазувати, як би все склалося, якщо б тоді Саленко залишився у Валенсії.

Блохін у Реалі: переговори в Барселоні, шалені гроші, хто зупинив українця від втечі і чому програли всі