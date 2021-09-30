34-річний Мессі нарешті перервав гольову мовчанку у складі ПСЖ, забивши м'яч у ворота Манчестер Сіті. Саме цей гол став найкращим за підсумками другого ігрового тижня в Лізі чемпіонів.

Друге місце посів гол Себастьєна Тілля з Шерифа у ворота Реала. Третім став забитий м'яч Алекса Теллеса у матчі МЮ – Вільяреал. Акробатичний удар Грізманна у грі з Міланом замкнув топ-4.

Нагадаємо, гол Мессі дозволив ПСЖ обіграти Манчестер Сіті (2:0) і піднятися на перше місце групи А з 4-ма очками. Таку ж кількість балів має Брюгге. Команда Хосепа Гвардіоли з трьома пунктами опустилася на третю сходинку.

ПСЖ переміг Манчестер Сіті – невиразна гра парижан, потреба "містян" у форварді й чужерідність Мессі