Мадридський Реал на виїзді розбив Леванте у матчі 6-го туру Ла Ліги. Відео голів та огляд зустрічі дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Реал повів у рахунку на 28-й хвилині. Вінісіус отримав м'яч на правому краю штрафного і замість передачі "шведою" виконав у дальній кут – 1:0 на користь Мадрида! Через 10 хвилин бразилець класно асистував Мастантуоно, віддавши на вільний прострір в контратаці – аргентинець ударом під поперечку забив свій перший м'яч у футболці Реала.

Дубль Мбаппе, шедевр Вінісіуса і дебютний гол Мастантуоно знищили Леванте, екс-вінгер Шахтаря знову асистував у Ла Лізі

Леванте один м'яч відіграв – Ейонг випередив Куртуа та головою направив м'яч у ворота. На жаль для "кажанів", у Реала ще є Мбаппе, який спочатку "паненкою" реалізував пенальті, а потім легко забив після виходу віч-на-віч.