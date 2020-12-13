Аталанта розібралася з Фіорентиною в 11 турі Серії А. Руслан Маліновський взяв автором одного з голів. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".

Бергамаски відкрили рахунок перед свистком на перерву – відзначився Госенс. У другому таймі Руслан Маліновський подвоїв перевагу господарів, вперше забивши у поточному сезоні. На 55 хвилині хавбек збірної України реалізував штрафний удар, влучно пробивши метрів з 23-х.

Маліновський тріумфально повернувся! Забив ефектний гол, став найкращим у матчі Серії А, замінив опального капітана

Маліновський долучився і до третього м'яча – його подача з кутового завершилася влучним ударом Толої після скидки партнера. 3:0 – Аталанта розгромила "фіалок" та піднялася на 8 місце.