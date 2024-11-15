Італія вийшла вперед на 11-й хвилині. Бельгійці упродовж атаки тричі незграбно зіграли по м'ячу, і Тоналі залишалося влучити у порожні ворота. Хавбек Ньюкасла відбував 10-місячну дискваліфікацію через свою любов до ставок, а тепер святкує дебютний гол за збірну.

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Бельгія лише під завісу матчу влаштувала щось схоже на штурм. Лукаку двічі пробив неточно, удар Фаса прийняла на себе стійка. 1:0 – перемога гарантувала Італії вихід у плей-офф, але в останньому турі ще треба відбити перше місце від зазіхань Франції. Бельгії те саме треба робити з Ізраїлем, щоб не вилетіти у дивізіон В напряму.