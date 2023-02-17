Товариський матч 17 02 2023

Динамо – Лієпая – 2:0

Голи: Перріс, 22, Волошин, 90+1

Динамо гостро розпочало зустріч, але повести в рахунку вдалось на 22 хвилині. Кабаєв класно віддав Ванату з глибини, Владислав відпасував трохи назад Буяльському, а Віталій передачею знайшов Перріса у штрафному, який і переправив м'яч у ворота.

Динамо перемогло Лієпаю – результативний камбек двох зірок, дебютний гол Перріса, прогрес Кабаєва, натхненний Попов

Класну нагоду не реалізував Кабаєв, який на лівому краю штрафного обіграв захисника та виконав простріл – рикошет від захисника, сейв воротаря та поперечка стали на шляху м'яча. По перерві Беніто створив момент для Караваєва, але з ударом Олександра впорався голкіпер. Мали свої нагоди Назар Волошин та Супряга. Пізніше саме Волошин поставив крапку в грі, замкнувши простріл Дубінчака.