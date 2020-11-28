Дебютний гол конкурента Зінченка і хет-трик Мареза у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Бернлі – 5:0
20:56 - Читать на русском
Манчестер Сіті розчавив Бернлі в 10 турі АПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.
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Ріяд Марез вийшов неймовірно зарядженим і вже до 22 хвилини оформив дубль. Ближче до перерви Менді втретє вразив ворота Бернлі. Де Брюйне виконав елегантний парашут, а конкурент Зінченка з льоту провів свій дебютний гол за Манчестер Сіті.
Манчестер Сіті без Зінченка із ганебним рахунком розгромив Бернлі – хет-трик Мареза і дебютний гол Торреса
Побиття гостей продовжилось у другому таймі. Ферран Торрес впереше забив в рамках АПЛ, але головним героєм був далеко не він. Марез сильним ударом головою добив "кларетових" – хет-трик алжирця і 5:0.
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