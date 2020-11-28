Ріяд Марез вийшов неймовірно зарядженим і вже до 22 хвилини оформив дубль. Ближче до перерви Менді втретє вразив ворота Бернлі. Де Брюйне виконав елегантний парашут, а конкурент Зінченка з льоту провів свій дебютний гол за Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті без Зінченка із ганебним рахунком розгромив Бернлі – хет-трик Мареза і дебютний гол Торреса

Побиття гостей продовжилось у другому таймі. Ферран Торрес впереше забив в рамках АПЛ, але головним героєм був далеко не він. Марез сильним ударом головою добив "кларетових" – хет-трик алжирця і 5:0.