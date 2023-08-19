Баварія спокійно обіграла Вердер після фіаско в матчі за Суперкубок Німеччини. Дивіться відеоогляд поєдинку у цій новині на "Футбол 24".

Мюнхенська Баварія впевнено стартувала в новому розіграші німецької Бундесліги – підопічні Томаса Тухеля не залишили шансів бременському Вердеру, легко перегравши команду Вернера у виїзному поєдинку.

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Мюнхенці активно почали матч і вже на 4 хвилині відкрили рахунок – м'яч в активі Лероя Сане, якому асистував зірковий новачок Харрі Кейн. Надалі Баварія повністю контролювала гру, але забити більше в першому таймі команді Тухеля не вдалося.

В другому таймі Баварія забила ще тричі. На 74 хвилині дебютним голом за мюнхенців відзначився Харрі Кейн. На 90 хвилині дубль оформив Лерой Сане, а вже в компенсований час розгром Вердера довершив Тель.

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