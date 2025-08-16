Металіст 1925 здобув першу перемогу в сезоні, розгромивши Олександрію, яка програла перед цією зустріччю двічі.

Металіст 1925 розгромив Олександрію – Калюжний оформив дебютні гол+пас проти екс-команди, дубль Гаджиєва

Голи команди забивали лише в другому таймі. Відкрив рахунок Калюжний після розіграшу кутового, а потім Іван записав і результативну передачу у свій актив, асистувавши Рашіці. За три хвилини до кінця гри Олександрія відіграли один м'яч завдяки контратаці, яку класно завершив Жота. Гаджиєв, який вийшов наприкінці матчу, встиг до фінального свистка оформити дубль. Спочатку він пробив, влучив у штангу і м'яч залетів у ворота, а в другому епізоді точно пробив з дальньої дистанції.