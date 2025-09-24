Ліверпуль переграв Саутгемптон (2:1) у матчі 3-го раунду Кубка англійської ліги. Відео голів та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Ліверпуль оформив мінімальну перемогу 2:1 над Саутгемптоном у грі третього раунду Кубка англійської ліги.

Вилучення Екітіке, виліт Миколенка, камбек Челсі та перший гостьовий покер: Кубок англійської ліги

У першому таймі свій дебютний м'яч за "червоних" оформив Александр Ісак. "Святі" відповіли голом Шея Чарльза, але мерсисайдці вже традиційно вирвали перемогу на останніх хвилинах завдяки удару Уго Екітіке. Щоправда, француз так емоційно святкував, що отримав другу жовту картку і вилучення. Через це Екітіке отримав дискваліфікацію і пропустить найближчий матч АПЛ проти Крістал Пелас.