Ліверпуль переграв Евертон у 23 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Перший гол у ворота Евертона влетів після швидкої контратаки мерсисайдців. Мохамед Салах забив після передачі Давіда Нуньєса наприкінці першого тайму. На початку другої половини гри Коді Гакпо оформив свій дебютний гол за Ліверпуль.

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Перемога над Евертоном для команди Юргена Клоппа стала першою в цьому календарному році в рамках АПЛ. Наразі Ліверпуль посідає 9 місце в турнірній таблиці АПЛ з 32 очками. Команда Миколенка зазнала четвертої поразки у 2023 році. Іриски перебувають у зоні вильоту із 18 очками у своєму активі.