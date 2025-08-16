Ліверпуль стартував в АПЛ з перемоги над Борнмутом (4:2). Відеоогляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Ліверпуль та Борнмут оформили шість голів на двох. Уго Екітіке скористався простором, який залишив суперник і оформив перший м'яч за нову команду.

Ліверпуль вигриз вольову перемогу над Борнмутом у матчі-відкритті АПЛ – новачок мерсисайдців оформив гол+пас

Після перерви Гакпо подвоїв перевагу Ліверпуля. Утім, у другому таймі Борнмуту вдалося зрівняти рахунок завдяки Семенью. "Вишні" так і не змогли уникнути поразки, оскільки мерсисайдці двічі забили до фінального свистка.