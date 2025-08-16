Дебютний гол Екітіке в АПЛ у відеоогляді матчу Ліверпуль – Борнмут – 4:2
Ліверпуль стартував в АПЛ з перемоги над Борнмутом (4:2). Відеоогляд матчу дивіться на "Футбол 24".
завершено
37’ Уго Екітіке
49’ Коді Гакпо
64’ Антуан Семеньо
76’ Антуан Семеньо
88’ Федеріко К'єза
90’ Мохамед Салах
Ліверпуль та Борнмут оформили шість голів на двох. Уго Екітіке скористався простором, який залишив суперник і оформив перший м'яч за нову команду.
Ліверпуль вигриз вольову перемогу над Борнмутом у матчі-відкритті АПЛ – новачок мерсисайдців оформив гол+пас
Після перерви Гакпо подвоїв перевагу Ліверпуля. Утім, у другому таймі Борнмуту вдалося зрівняти рахунок завдяки Семенью. "Вишні" так і не змогли уникнути поразки, оскільки мерсисайдці двічі забили до фінального свистка.
