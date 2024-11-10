У поєдинку 13-го туру чемпіонату України Кривбас на виїзді розписав нічию з Колосом (1:1). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Вже на старті зустрічі Микитишин замикав навіс Бандейри по центру – голкіпер Колоса вчасно зреагував. Болівар огризнувся ударом з далекої відстані – в руки Кліщуку. В середині тайму вже Демченко розрядив свою гармату з-за меж штрафного – воротар криворіжців у стрибку ледь відбив. У доданий час Твердохліб накрутив у воротарському двох захисників і результативно пробив у кут – 0:1.

Колос та Кривбас вперше розписали нічию – джокер Вернидуба спрацював за 59 секунд, дебютний гол легіонера

На 64-й хвилині Колос зрівняв: Козік завдав потужного удару з-за меж штрафного, Кліщук відбив, але першим на добиванні був Болівар, забивши свій дебютний гол в Україні. Господарі впіймали кураж і взялись створювати момент за моментом біля воріт суперника. За 10 хвилин до завершення матчу Соса відверто пробачив Колос, пробивши з двох метрів над поперечиною. Як наслідок, бойова нічия.